İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çınar Halk Masa ile İzmitlilerin Yanında - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çınar Halk Masa ile İzmitlilerin Yanında

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çınar Halk Masa ile İzmitlilerin Yanında

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çınar Halk Masa, hızlı koordinasyon ve vatandaşa olan ilgisiyle İzmitlilerden tam not alıyor. Çınar Halk Masası'na gelen talep, şikayet ve öneriler, müdürlük personelleri tarafından bizzat takip ediliyor.

19.07.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çınar Halk Masa, hızlı koordinasyon ve vatandaşa olan ilgisiyle İzmitlilerden tam not alıyor.

İzmit Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çınar Halk Masa ile 7/24 İzmitlilerin yanında olmayı sürdürüyor. Çınar Halk Masası'na gelen talep, şikayet ve öneriler, müdürlük personelleri tarafından bizzat takip ediliyor. Sonuçlanan talepler de memnuniyet ekibi tarafından vatandaşlara aktarılarak vatandaşlardan alınan memnuniyet durumları değerlendiriliyor.

Çınar Halk Masası'nda gerek şahsen, gerek belediyenin çağrı merkezi aracılığıyla gerekse de belediyenin diğer iletişim kanalları aracılığı ile gelen on binlerce istek ve öneriler sisteme kaydediliyor. Çınar Halk Masa koordinasyon ekibi tarafından ilgili müdürlüklere iletilen taleplerin 48 saatlik planlama süreleri başlatılıp, planlama süreçleri yine bu birim tarafından vatandaşlara bildiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çınar Halk Masa ile İzmitlilerin Yanında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çınar Halk Masa ile İzmitlilerin Yanında - Son Dakika
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