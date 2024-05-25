İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, 18 Kişiye İş Buldu

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İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında iş arayan 18 kişiye iş buldu.

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ve Ceva Lojistik firmasının ortak çalışmaları sonucunda istihdam birimine başvuran 22 kişi firma yetkilileriyle görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından, Gebze ile Gölcük lokasyonlarında beden işçisi ve forklift operatörü pozisyonlarında değerlendirilmek üzere olumlu bulunan 18 aday, işbaşı evraklarını alarak Ceva Lojistik firmasında işe başladı. - KOCAELİ