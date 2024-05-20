İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, iş arayanlara iş imkanı sağlıyor

Yerel

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, firmalarla gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda iş arayan vatandaşlara iş imkanı oluşturuyor.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşlara destek oluyor. Bu kapsamda ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. firması ile yapılan ortak çalışmalar istinaden İstihdam Birimine müracaat eden özel güvenlik personeli, taşıma personeli, atık toplama personeli, temizlik ve oda destek personeli, garson, çamaşırhane personeli, aşçı, aşçı yardımcısı ve bulaşıkhane personelinden oluşan 568 kişinin firma ile görüşmesi sağlandı. Firmanın uygun gördüğü adaylar istihdam edilmek üzere Şehir Hastanesi'ne davet edildi. - KOCAELİ