Belediye'nin Başkanvekili Çetin Sarıca, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ali Filiz, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam ve Eray Bodur, adaylara destek olmak ve başarı dilemek için stantlarda görev aldı.

Kaynak: ANKA

İzmit Belediyesi, KPSS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi, KPSS'ye Girenleri Yalnız Bırakmadı - Son Dakika

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