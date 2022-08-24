İzmit Belediyesi'nden Çocuklara Kek ve Limonata İkramı

İzmit Belediyesi, kent sokaklarında oynayan çocuklara aşevinde üretilen kek ve limonatadan ikram ediyor.

Belediye'nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özellikle dezavantajlı mahallelerin sokaklarında oynayan çocuklara aşevinde üretilen "anne keki" ve limonatadan ikram ediyor. İlk olarak Topçular Mahallesi ile başlayan ikramlar, okul sezonu açılana dek çarşamba ve cuma günleri farklı mahallelerde çocuklara ve yurttaşlara ulaştırılacak.

Topçular Mahallesi'nde çocuklar ve mahalle sakinleri belediye ekipleri tarafından ikram edilen kek ve limonataları tüketirken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerini iletti. Yapılan ikram etkinliğine, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar katıldı.