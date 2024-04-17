İzmit Belediyesi Şirintepe Mahallesi'ne 6. kreşi kazandırıyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Şirintepe Mahallesi'ne 6. kreşi kazandırıyor

İzmit Belediyesi Şirintepe Mahallesi\'ne 6. kreşi kazandırıyor

İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi Ekopark'a 6. kreşi kazandırmak için çalışmalara başladı. Yeni eğitim dönemine artı 3 kreşle 'merhaba' diyeceklerini belirten Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kreşlerin önemine vurgu yaparak, çocukların en iyi eğitimi alması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

17.04.2024 13:56  Güncelleme: 14:09
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İzmit Belediyesinin, Şirintepe Mahallesi Ekopark'a kazandıracağı 6'ncı kreşin çalışmaları bugün başladı. Tepeköy ve Erenler kreş çalışmalarında sona gelen İzmit Belediyesi, yeni eğitim dönemine artı 3 kreşle 'merhaba' diyecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimden önce Şirintepe Mahallesi sakinlerine bölgeye bir kreş yapacaklarının müjdesini vermişti. EMCO İnşaat'ın sahibi Ertuğrul Kolaylı'nın bağışıyla kazandırılacak olan kreş için bugün itibariyle çalışmalar başladı. İlk kazmanın vurulduğu anda alanda olan Başkan Hürriyet, yeni eğitim dönemine artı 3 kreşle başlayacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Hürriyet, "Şirintepe Mahallemize seçimden hemen önce bir sözümüz vardı. 6'ncı kreşimizi Ekopark'a yapacağımızı söylemiştik. Bağışçımızın katkılarıyla beraber temel atacağız demiştik. Mazbatamızı alır almaz, ruhsat onaylarımız da tamamlandıktan sonra bugün itibariyle ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Temel atma törenimizi de yapacağız. Törenden önce tüm Şirintepe halkımıza müjdeyi vermek istedik" dedi.

"Kreşler bizim olmazsa olmazımız"

Kreşleri çok önemsediklerinin altını çizen Hürriyet, "Kreşler bizim olmazsa olmazımız. Kreşlerimizde çocuklar çok mutlular. Aileler çok mutlu. Öğrenci sayımız giderek artıyor. 2. dönemimizde daha fazla kreş yapmak istiyoruz. Yeni yer tespitlerine başladık. 5'nci kreşimiz Yenimahalle'de olacak. İlk ihaleye giren olmamıştı fakat tekrar ihale yapacağız. Burada tek katlı ve 3 derslikli bahçesiyle birlikte bir kreş yapacağız. Ekopark'ı zaman içerisinde bir macera parkına dönüştüreceğiz. Çocuklarımız ve aileleri burada gönüllerince eğlenebilecek. Çok uğrak bir nokta ve cazibe merkezi olacak. İçerisinde Gülümse Kafe'mizi açmıştık. Bu dönemde Gülümse Kafe'mizi daha nitelikli hale getireceğiz. Bu bölgeyi önemsiyoruz ve bu bölgenin insanları bunu hak ediyor. Çocuklarımız için buraya güzel bir kreş kazandırdığımızda Ekopark'ın içerisi çok daha güzelleşecek. Bizim kreşlerimizde hem eğitim çok nitelikli hem de fiziki koşulları çok güzel. Yüksek fiyatlarla eğitim veren özel kreşlerde bile bu şartlar olmayabiliyor. Biz çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alması için çok çaba sarf ediyoruz. İnşallah burayı da yakın zamanda bitirmeyi arzu ediyoruz. Çocukları gerçekten önemsiyoruz ve onların en iyi eğitimi alması, en güzel hizmeti alması için uğraşıyoruz. Çocukların sevgisi de bizleri motive ediyor. Erenler ve Tepeköy kreşleri ile birlikte yeni eğitim dönemine artı 3 kreşle başlayacağız. Böylelikle daha fazla çocuğumuza kreş hizmeti vereceğiz. Temele hazırlık çalışmalarımız kendi iş makinalarımızla yapılıyor. İnşallah yeni dönemde iş makinalarımızın sayılarını da arttıracağız" diye konuştu.

Kreş Müdürlüğü geliyor"

Cumartesi günü ilk meclis toplantısının olacağını hatırlatan Hürriyet, "İlk meclisimizde öncelikle Kreş Müdürlüğü kuracağız. İlk işimiz bu olacak. Sonrasında yeni iş makinaları ve kamyonlarımızı arttıracağız. Mecliste kredi taleplerimiz olacak. Kamyon hacmimizi genişletip kırsal bölgeye çok daha fazla hizmet götüreceğiz. Kendi öz gücümüzü arttıracağız. Kendi taş işleme tesisimizi kurma çalışmalarımız sürüyor. Allah nasip ederse onu da yapacağız. Daha hızlı ve daha çok alana hizmet götüreceğiz. Biz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Şirintepe Mahallesi'ne 6. kreşi kazandırıyor - Son Dakika

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