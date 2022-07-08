İzmit Belediyesi Yurttaşlara 40 Bin Kurban Poşeti Dağıttı

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde yurttaşlara 40 bin kurban poşeti dağıttı.

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğini önlemek, kötü kokunun önüne geçmek ve kurbanlık etlerin muhafaza edilmesi adına arife gününde 40 bin kurban poşeti dağıttı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Muhtar Hizmet Masası ekipleri tarafından Belsa Plaza, Kuruçeşme ve Alikahya hizmet binalarının önü ile Bekirpaşa meydanında dağıtılan kurban poşetleri yurttaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.