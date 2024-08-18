İzmit Körfezi'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmit Körfezi'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmit Körfezi\'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmit Körfezi'nde 10 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatında 4 kurtarma senaryosu başarıyla icra edildi. Tatbikat, doğal afetler sonrasında deniz kazaları ve olaylarında birimlerin koordineli çalışma kapasitesini ölçmek amacıyla düzenlendi.

18.08.2024 10:34  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Körfezi'nde 10 kurumun katılımıyla arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. 4 kurtarma senaryosunun başarıyla icra edildiği tatbikat, heyecanlı anlara da sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde organize edilen tatbikat, Değirmendere Çınarlık Meydanında gerçekleştirildi. Tatbikata Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Deniz Polisi, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma birimi, Gölcük Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü, Gölcük-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, UMKE, Kocaeli Oksimed Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi katıldı.

4 kurtarma senaryosu

Tatbikat, İzmit Körfezi'nde meydana gelebilecek muhtemel doğal afetler sonrasında deniz kazaları ve olaylarında arama ve kurtarma birimlerinin yerel ve adli makamlarla koordineli çalışma kapasitesini ölçmek, ihtiyaçları belirlemek ve eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla düzenlendi. Tatbikatta dört farklı kurtarma senaryosu başarıyla icra edildi

Tatbikatlar başarıyla icra edildi

İlk senaryoda, İzmit-Değirmendere hattında yolcu taşıyan bir motorun iskeleye yanaşması sırasında denize düşen bir kişinin kurtarılması canlandırıldı. Soğuk suyun etkisiyle şoka girip bayılan şahıs, kurtarma dalgıçları tarafından bulundu ve mevkii markalanarak resmi ekiplere bilgi verildi.

İkinci senaryoda, Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda denize giren bir kişinin yardım istemesi üzerine cankurtaranlar tarafından kurtarılması ve gerekli ilk yardımın uygulanması canlandırıldı.

Üçüncü senaryoda, sportif dalış yapan dört kişilik dalgıç grubundan birinin enkaz içine girdiğinde meydana gelen düşük şiddetli bir deprem sonucu enkaz altında kalması ve kurtarma dalgıçları tarafından kurtarılarak sahile çıkarılması canlandırıldı. Sahilde ilk yardım yapıldıktan sonra, kişi profesyonel sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dördüncü senaryoda ise Değirmendere sahil şeridinde deprem sonucu 5 metre derinlikteki bir binada hava boşluğunda hayatta kalan vatandaşların güvenli bir şekilde su dışına çıkarılması ve karada ilk yardım uygulanarak profesyonel sağlık ekiplerine teslim edilmesi başarıyla gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Spor, Güvenlik, Acil Durum, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Körfezi'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 4 gündür yanan Karşıyaka havadan görüntülendi Manzara yürek yakıyor 4 gündür yanan Karşıyaka havadan görüntülendi! Manzara yürek yakıyor
10:47 Ali Koç’a sahada saldıran zanlı gözaltında Ali Koç'a sahada saldıran zanlı gözaltında
10:23 Vücudunda bu iz olanlar şanslı Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı Vücudunda bu iz olanlar şanslı! Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı
10:23 Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü
02:29 Kız kardeşleri canından eden kaza Otomobildeki yazı tüyler ürpertti Kız kardeşleri canından eden kaza! Otomobildeki yazı tüyler ürpertti
11:57 Atama kararında dikkat çeken ayrıntı Kritik görevlere 2 kadın atandı Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 11:50:09. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement