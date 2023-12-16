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İzmit'te Kuşaklararası Yaşam Merkezi'nde yaşlılar ve çocuklar bir araya geliyor - Son Dakika
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İzmit'te Kuşaklararası Yaşam Merkezi'nde yaşlılar ve çocuklar bir araya geliyor

İzmit Belediyesi'nin Kuruçeşme'de hizmete sunduğu Kuşaklararası Yaşam Merkezi, yaşlılar ile çocukların bir araya gelerek zihinsel, duygusal, kültürel ve geleneksel aktiviteler gerçekleştirdiği bir merkezdir.

İzmit\'te Kuşaklararası Yaşam Merkezi\'nde yaşlılar ve çocuklar bir araya geliyor
16.12.2023 - 13:13,
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İzmit'te hayata geçirilen Kuşaklararası Yaşam Merkezi'nde yaşlılar ile çocuklar bir araya gelerek zihinsel, duygusal, kültürel ve geleneksel aktiviteler gerçekleştiriyor.

İzmit Belediyesi'nin Kuruçeşme'de hizmete sunduğu Yaşam Merkezi, içerisindeki birimleriyle çocuk, kadın ve 50 yaş üzeri ve özel bireylere yönelik sosyal imkanlar sağlıyor. Kültürden sanata, sağlıktan spora birçok alanda hizmet veren Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde, yaşça büyük vatandaşlar ve çocukların bir araya gelerek aktivite gerçekleştirdiği Kuşaklararası Yaşam Merkezi de hayata geçirildi. Kuruçeşme Yaşam Merkezi içerisindeki Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi'nden faydalanan 50 yaş üzeri vatandaşlar ile çocuk oyun odası ve kısa moladan faydalanan özel çocuklar; zihinsel, duygusal, kültürel, geleneksel birçok aktivite gerçekleştiriyor. Kuşaklararası etkileşim temelli etkinliklerle büyükler miniklere tecrübelerini, geleneksel oyunları, kültür ve tarihi aktarırken, minikler de büyüklere dönemlerinin oyun ve gelişmelerini öğretiyor.

Kuşaklararası Yaşam Merkezi'nde, bilgelik kaynağı olan büyükler ve öğrenmeye hevesli minikler arasında karşılıklı öğrenme süreci gelişiyor. Kuşaklararası Yaşam Merkezi çalışmaları çerçevesinde gelenekten geleceğe etkinliğinde turşu kurma aktivitesi gerçekleştirildi. Büyüklerin turşu kurma tarifi ile çocuklar önce sebzeleri bol su ile yıkadı. Yıkanan sebzeler doğrandıktan sonra kavanozlara doldurulup tuz-sirke karışımı eklendi. Kavanozlarda kurulan turşularla kışa hazırlık tamamlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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