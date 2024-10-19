İznik ve Jingdezhen Arasındaki Kardeş Şehir İlişkisi Uluslararası Seramik Fuarı'nda Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İznik ve Jingdezhen Arasındaki Kardeş Şehir İlişkisi Uluslararası Seramik Fuarı'nda Kutlandı

İznik ve Jingdezhen Arasındaki Kardeş Şehir İlişkisi Uluslararası Seramik Fuarı\'nda Kutlandı

İznik Belediyesi'nin kardeş şehri Çin'in Jingdezhen'inde düzenlenen Uluslararası Seramik Fuarı'nın açılışı, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya'nın katılımıyla yapıldı. Kaya, iki şehir arasındaki kültürel bağların güçlenmesi ve sanatın evrensel dilinin önemine vurgu yaptı.

19.10.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik Belediyesi'nin kardeş şehri olan Çin'in ünlü seramik şehri Jingdezhen'de düzenlenen Uluslararası Seramik Fuarı görkemli bir şekilde açıldı.

Geçtiğimiz aylarda İznik Belediyesi'ne resmi ziyaret düzenleyen Jingdezhen Belediye Başkan Yardımcısı Cui Suxiang ve heyeti fuarın davet mektubunu İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya iletmişlerdi. Buna istinaden fuara İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı temsilen Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya ile İzbel A.Ş Genel Müdürü Suat Okkalı katılırken; tören ulusal ve uluslararası bir çok devlet adamı, büyükelçiler, siyasi liderler, belediye başkanları ve yöneticilerine de ev sahipliği yaptı.

Açılış töreninde konuşan İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya "Sizleri İznik Belediye Başkanımız Sayın Kağan Mehmet Usta adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün, Çin'in seramik sanatının kalbi olan Jingdezhen'de, böylesine prestijli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. İznik Belediyesi olarak bu uluslararası seramik fuarına katılmak ve değerli kardeş şehrimiz Jingdezhen ile ortak kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek bizim için gurur verici. İznik, tarih boyunca sanat ve zanaatkarlığın merkezi olmuş, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan derin bir seramik geleneğine sahiptir. Jingdezhen gibi İznik de, yüzyıllardır el emeği, ustalık ve yenilikçi üretim teknikleriyle tanınan bir şehir olmuştur. Bu iki şehir arasındaki bağ sadece kardeş şehir statüsüyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda ortak kültürel ve sanatsal mirasımızı da simgelemektedir. Hem İznik hem de Jingdezhen, seramik sanatında dünya çapında ün kazanmış şehirlerdir. Her iki şehir de zengin tarihini, kültürel mirasını ve sanatını çağdaş dünyaya taşımaya, gelenekleri yaşatmaya ve yeni nesillere ilham vermeye devam etmektedir. Seramik yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda şehirlerimiz arasındaki güçlü bir dostluk köprüsüdür. Bu fuar, kültürel zenginliklerimizi paylaşma ve ortak projelerle geleceğe daha güçlü adımlar atma fırsatını bizlere sunmaktadır. Jingdezhen ile İznik arasındaki kardeş şehir ilişkisi, sanatın evrensel diliyle birbirimize daha da yakınlaşmamızı sağlıyor. Gelecekte de bu güçlü bağları koruyarak, seramiğin büyülü dünyasında daha nice işbirliklerine imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, seramiğin büyüsünü birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ahmet Kaya, Politika, Ekonomi, Magazin, Yerel, İznik, Son Dakika

Son Dakika Yerel İznik ve Jingdezhen Arasındaki Kardeş Şehir İlişkisi Uluslararası Seramik Fuarı'nda Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:53:53. #1.12#
SON DAKİKA: İznik ve Jingdezhen Arasındaki Kardeş Şehir İlişkisi Uluslararası Seramik Fuarı'nda Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.