Jandarma Kar Yağışında Yaşlı Adamı Hastaneye Götürdü

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Karabük'ün Eflani ilçesinde kar nedeniyle diyalize gidemeyen 82 yaşındaki Alaattin Gözlemeci, jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde ikamet eden Alaattin Gözlemeci, yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz merkezine gidemedi.

112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmenin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından evden alınan Gözlemeci, Eflani İlçe Entegre Hastanesine götürüldü. - KARABÜK