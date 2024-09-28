Jandarma Magandalara Operasyon Düzenledi

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Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

Jandarmadan magandalara yönelik operasyon

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan 11 maganda jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipler geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde silahla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 11 şüpheli şahsı tespit etti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bine yakın mermi ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı.