KADEM Afyonkarahisar İl Temsilcisi Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Üyelerini Ziyaret Etti

Yerel

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Huriye Akçay, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları üyelerini ziyaret ederek, vakfın çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

KADEM Afyonkarahisar İl Temsilcisi Huriye Akçay Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları üyelerini ziyaret etti. Vakfın ülkede ve tüm dünyada yapmış olduğu faaliyetler ve Afyonkarahisar için yapabilecek projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Kadın Kolları üyeleri ziyaretleri için Kadem Başkanı Huriye Akçay'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR