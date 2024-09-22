Kadın Girişimciler Ödüllerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadın Girişimciler Ödüllerini Aldı

Geniş Video İzle

KADEM'in programında 6 kadın girişimci, toplam 1 milyon TL ödül kazandı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar destek vurguladı.

22.09.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: "Kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmak istiyoruz"

İSTANBUL - Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın girişimci kadınlara destek olmak ve rehberlik etmek amacıyla başlattığı "İnovasyonda Kadın Programı"nda bu yıl finale kalan iki ayrı kategorideki 6 kadın girişimci, toplam 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Girişimci kadınlar ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı öncülüğünde bu yıl 8.'incisi düzenlenen "İnovasyonda Kadın Programı"nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler belli oldu. Hakem heyetinin değerlendirmesi sonucunda girişimci kadınların geliştirdiği projelerden 6'sı toplam 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Düzenlenen törende başarılı olan girişimcilere ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi.

Törende konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Lübnan'da telsizlerin ve çağrı cihazlarının infilak ettirilmesi yoluyla düzenlenen suikastlara değindi. Filistin'deki soykırıma benzer olarak insanları hedef alan bu saldırıların, ülkelerin teknoloji alanında söz sahibi olmalarının ve bağımsızlaşmalarının ne denli önemli olduğunu gösterdiğinin altını çizen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile bu alanda ciddi bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz"

Bu bağlamda KADEM "İnovasyonda Kadın Programı"nı 'stratejik bir hamle' olarak gördüklerini belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler kadınların yer almadığı bir inovasyon ekosisteminin eksik kalacağını düşünüyoruz. Bu büyük değişime sadece uyum sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda dönüşümün aktörü ve yönlendiricisi olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bilimden teknolojiye, sanattan sanayiye pek çok sektörde çeşitlilik artarken girişimcilik de bu zenginlikten payını alıyor. İş dünyasında fikir gücünü öne çıkaran yenilikler, inovasyonla değer kazanıyor. KADEM olarak sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve kadınları inovasyon süreçlerine daha fazla dahil etmeyi amaçlıyoruz. İnovasyonda Kadın Programı'nı bir sosyal sorumluluk projesinin ötesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz. 'İnovasyonda Kadın' çalışmamız, 8. dönemimizde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 'Güdümlü Proje' olarak onaylandı. Yani projemiz, 'program' statüsüne kavuştu. İnovasyonda Kadın Programımızın büyüyerek, zenginleşerek uzun yıllar devam etmesini, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmasını diliyorum" dedi.

"Kadının eksik olduğu bir toplum eksik olmuş olur"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Bizim Anadolu'da toplumumuzda, toplumumuzun temelini aile oluşturuyor ve bu ailenin iki kurucu eşit faktöründen bir tanesi de kadın. Kadının olmadığı, kadının eksik olduğu bir toplum eksik olmuş olur. Kadınlarımızın siyasal hayatta, sosyal hayatta, ekonomik hayatta önlerinin açılması, engellerin kalkması, KADEM başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın teşvikleriyle, destekleriyle hak ettikleri yere gelmesi açısından çok önemli faaliyetler yapılıyor. Bugün aslında bir araya geldiğimiz KADEM'in 8'incisini yaptığı bu etkinlik bir şeyi gösteriyor bize. Kadınlara biçilen rol sadece evde oturan, çalışmayan, tüketen, bir şekilde kazanılan parayı paylaşan, harcayan değil aynı zamanda hep konuşulan ki olması gerekiyor. Kadın istihdamının artması, Sümeyye Başkanımız da altını çizdi, burada daha çok işveren olması, hele hele bu girişimciliği yaparken erkeklerin bile henüz olmadığı alanlarda yapması her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki kadınlarımızın bu iradesi, bu girişimciliği, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın vereceği destekler ve kendi aralarındaki dayanışmayla birlikte hak ettiği yere gelecekler. Kadın güçlenirse aile güçlenir. Aile güçlenirse toplum güçlenir. Toplum güçlenirse devlet güçlenir" diye konuştu.

Başarılı olan 6 girişimciye 1 milyon TL ödül

KADEM İnovasyonda Kadın Kampı'na katılan girişimci kadınlara, profesyonel bir ekip tarafından şirket kurma ve projelerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler verildi. Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleriyle seçilen 6 başarılı girişimci adayına bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması durumunda toplamda 1 milyon TL para ödülü verilecek.

(MG-GÇ-CC-Y)

Kadın Girişimciler Ödüllerini Aldı
Kaynak: İHA

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Sivil Toplum, Demokrasi, Teknoloji, Ekonomi, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Girişimciler Ödüllerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:02 Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
23:26 Ölüme böyle gitmiş İşte Metin Arolat’ın sahnedeki son anları Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları
23:20 Okan Buruk’tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu Okan Buruk'tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu
22:54 Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı Mourinho’dan beyin yakan derbi yorumu Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
22:06 Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
21:05 Adana’yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Adana'yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
21:00 Olay adam yine rahat durmadı Yedek olduğu maçta kart gördü Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü
20:15 İzmir’de korkunç cinayet Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti İzmir'de korkunç cinayet! Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti
19:59 Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 23:47:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler Ödüllerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement