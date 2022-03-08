Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri - Son Dakika
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Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri

08.03.2022 11:43
Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri

Şehitkamil Belediyesi tarafından kadın personellere yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Nursaç Doğanışık konseri yoğun ilgi gördü.

Şehitkamil Belediyesi tarafından kadın personellere yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Nursaç Doğanışık konseri yoğun ilgi gördü. Şarkılara eşlik eden kadınlar, doyasıya eğlendiler.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenen Halk Müziği Sanatçısı Nursaç Doğanışık konserine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve Şehitkamil Belediyesi kadın personelleri katıldı.

"Kadınlar günü, anneler günü bir gün kutlanacak gün değil"

Konser öncesi kadınlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Her zaman söylediğimiz bir şey var; bu tür günler, yılda bir kere kutlanıyor ama ne anneler günü ne de kadınlar günü bir gün anılacak bir şey değil. Bugün, sizlere özel bir etkinlik yapalım, dedik. Tabi gönül istiyor ki daha çok daha sık etkinlikler yapalım. Ama maalesef yaklaşık 3 yıldır pandemi sürecinde hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede pandemiden de kurtulacağız. Şu anda içinizde topluma hizmet eden, görev yapan memur kardeşlerimiz, çalışan kardeşlerimiz var. Diğer taraftan eğitimci kardeşlerimiz var, diğer taraftan gönüllülük esası içerisinde siyasi parti etkinliklerinde bulunan kardeşlerimiz var. Burada tek bir amaç var; yaşadığımız bu topraklarda bizden sonraki nesiller daha iyi yaşasın, daha sağlıklı bir ortamda yaşasın diye emek veriyoruz. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacağız. Yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu da çalışmakla ve üretmekle mümkün oluyor. Ben, bugün sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sizlere eğlenceli bir gün diliyor, nice Kadınlar Günü'nde, Anneler Günü'nde hep beraber olmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan Halk Müziği Sanatçısı Nursaç Doğanışık, birbirinden güzel eserleri kadın personeller için seslendirdi. Kimi zaman söylediği şarkılarla kadınları hüzünlendiren Doğanışık, kimi zamanda hareketli şarkılarıyla coşkulu anlar yaşattı. Kadınlar, hareketli şarkılarla halay çekerek gönüllerince eğlendiler. Konser sonunda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, günün anısına Halk Müziği Sanatçısı Nursaç Doğanışık'a çiçek takdiminde bulundu. Program sonunda, günün anısına kadınlara, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda yetiştirilen çiçeklerden armağan edildi. - GAZİANTEP

Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri
Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri
Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri - Son Dakika


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