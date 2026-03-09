Kadınlar Günü Farkındalık Sergisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık sergisi açtı.

Nilüfer ilçesindeki Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı 12/G sınıfı 2. grup öğrencileri, eğitim faaliyetleri kapsamında hazırladıkları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" temalı çalışmalarını sergiledi. Öğrenciler hazırladıkları eserlerle sanatın diliyle kadınların emeğine ve toplumdaki yerine dikkat çekti.

Serginin organizasyonunu gerçekleştiren Grafik ve Fotoğraf Alanı öğretmeni Fatma Esra Gültekin, öğrencilerin bu çalışma sayesinde yalnızca teknik becerilerini değil, toplumsal duyarlılıklarını da ortaya koyduklarını ifade etti. Gültekin, günün önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan çalışmaların hem sanatsal hem de anlam bakımından değerli olduğunu belirtti.

Okul Müdürü Erdem Yıldırım ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilmesinin eğitim sürecinin önemli kazanımlarından biri olduğunu söyledi. Yıldırım, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Okulun fuaye alanında açılan sergi, ziyaretçilerden de ilgi gördü. - BURSA