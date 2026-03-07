Kadınlar Günü Hediyeleri Dağıtıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Körhat Mahallesi Muhtarı Dilek Dere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mahallede yaşayan kadınlara hediye dağıtarak anlamlı dokunuşlarda bulundu.

Körhat Mahalle Muhtarı Dilek Dere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında mahalledeki kadınları unutmadı. Dere, hazırladığı hediyelikleri mahallede yaşayan kadınlara ulaştırmak için kapıları çaldı.

Mahalledeki kadınlarla tek tek görüşen Dere, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı hem de kadınlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Yapılan ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri, bu anlamlı günde kendilerini hatırlayan muhtara teşekkür etti.

Muhtar Dilek Dere ise kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, bu günün kadınların emeklerinin ve mücadelesinin hatırlandığı önemli bir gün olduğunu söyledi. Dere, mahallede yaşayan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti. - DİYARBAKIR