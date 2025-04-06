Kadınlardan Elektrik Zamına Tepki - Son Dakika
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Kadınlardan Elektrik Zamına Tepki

CHP'li Sevkan Gürkan, elektriğe yapılan %25 zammın kadınların üzerindeki yükü artırdığını vurguladı.

06.04.2025 17:00
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, elektriğe yapılan yüzde 25'lik zamma tepki gösterdi. Zamların özellikle kadınların omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırdığını belirten Gürkan, "Kadın mutfağı yönetiyor, bütçeyi dengelemeye çalışıyor, evini ayakta tutmaya gayret ediyor" dedi.

CHP Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, yaptığı açıklamada, Yozgat'ta kıt kanaat geçinen yüzlerce kadının ev ekonomisini ayakta tutmak için mucizeler yarattığını, bir kadının bazen tencerede iki malzemeyle yemek yaparak, bazen çocuklarının üstünü dikerek tasarruf etmeye çalıştığını söyledi.

Zamla birlikte kadınlar için artık evdeki ışığın bile lüks olduğunu, hem anne hem emekçi hem yönetici olan kadınların her şeyin bedelini ödemek zorunda kaldıklarını kaydeden Gürkan, şöyle konuştu:

"Dün elektriğe yüzde 25 zam geldi. Biz kadınların üzerindeki yük bir kat daha arttı. Kadın mutfağı yönetiyor, bütçeyi dengelemeye çalışıyor, evini ayakta tutmaya gayret ediyor. Ama bu düzen, kadın emeğine değil, faturanın yüküne bakıyor. Şimdi size soruyorum, kadınlarımız ne yapacak? Evini geçindirmek için, çocuklarına güzel bir yemek yedirmek için, onların karnını doyurabilmek için, bu kadınlarımızın ne yapması gerekiyor. Evet Yozgat'ta kıt kanaat geçinen yüzlerce kadın ev ekonomisini ayakta tutmak için çalışma gayretinde olmaya özen gösteriyorlar ama biliyorsunuz ki Yozgat'ta kadınlarımızın çalışabileceği imkanlar da kısıtlı. İki malzeme ile yemek yapıp, çocuklarının, eşlerinin, emeklilerimizin karnını doyurabilecekler mi? Elektriğe gelen bu yüzde 25 zam hem kadının belini büktü, hem evini geçindirmek ile yükümlü olan eşler, emekliler soruyorum ne yapacak? Bu zamların bir an önce geri çekilmesi gerekiyor, çünkü sırtımızdaki yük çok büyük.

Emekliye yüzde 15 zam verirken elektriğe yapılan bu yüzde 25'lik zam sizce hakka uygun mu? Gelen her zamlar kadınlarımızın hayallerini, çocuklarımızın umutlarını ve geleceklerini yok ediyor. Biz CHP'li kadınlar olarak buradayız, susmayacağız, elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanını karanlığa bürümeye çalışsanız da biz CHP'li kadınlar, biz analar, biz eşler buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu zamlar geri alınsın, sosyal devlet yeniden kurulsun. Biz buradayız, mücadelemizi bırakmayacağız, ülkemizi, çocuklarımızın geleceğini, kendi hayallerinizi karanlığa mahkum etmeyeceğiz. Çünkü biz, birer kadın, birer anne, birer vatandaş, birer eş ve biz halkız. Biz Cumhuriyet kadınlarıyız, asla ve asla pes etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yozgat, Zam, Son Dakika

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