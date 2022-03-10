Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak

10.03.2022 11:53
Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak

Kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı Kartepe Hanımeli Pazarının açılışı yapıldı.

Kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı Kartepe Hanımeli Pazarının açılışı yapıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından hizmete alınan Kartepe Hanımeli Pazarının açılış töreni düzenlendi. Törene; Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Nihat Abiş, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Kadınların ticarete atılması için hayata geçirilen pazar, her çarşamba günü kurulacak.

Kartepe Hanımeli Pazarının kadınlara hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Kocaman, "Hanımeli pazarı, bölgemize hizmet edecek çok önemli bir yerdir. Kadınlarımızın kendi emekleri ile ortaya koydukları ürünlerin burada satışı yapılacaktır. Bu sayede ev ekonomisine katkı sağlayacaklar. Bundan sonraki ticari hayatlarında başlangıç olacaktır. Burada 110 Kartepeli kadın tarafından tezgah açıldı. Çok başarılı olacaklardır. Kartepeli kadınlarımız çok beceriklidir. Her zaman kadınlarımızın yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Biz Kartepe Belediyesi olarak her zaman kadınlarımıza, onların emeğine önem veren bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Buna benzer projeler ile kadınların daha fazla hayata katılımlarını sağlamış oluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrasında katılımcılar stantları gezerek, kadınlardan bilgi aldı. - KOCAELİ

Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak
Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak
Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak
Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak
Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak
Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak

YORUMLAR
500
Çuval çuval atığı dereye attılar Çuval çuval atığı dereye attılar KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Nihat Abiş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement