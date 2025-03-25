Kadir Gecesi'nde Manevi Huzur Vurgusu - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde Manevi Huzur Vurgusu

Kadir Gecesi\'nde Manevi Huzur Vurgusu

MMO Kayseri Şube Başkanı Varol, Kadir Gecesi'nin manevi huzur için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

25.03.2025 15:51
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Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında; "Kadir Gecesi, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır" dedi.

Varol'un açıklaması şu şekilde:

"Bin aydan daha hayırlı kabul edilen ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek geceye erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece Yüce Yaradan tarafından sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül duygularımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Kadir gecesinde artan manevi güzelliklerimizin; sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularımızın çoğaldığı, dargınlıklara ve kırgınlıklara son verildiği, nefretin yerine sevginin, saygının, hoşgörünün, dostluk ve kardeşliğin hakim kılındığı bu gecede, toplumsal huzurun kuvvetlenerek tüm hayatımız boyunca devam etmesi en büyük temennimizdir. Bu mukaddes gecenin ve Ramazan-ı Şerif'in hepimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, tüm insanlık alemine, huzur ve barış getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadir Gecesi'nde Manevi Huzur Vurgusu - Son Dakika

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