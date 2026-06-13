Kadirli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken biri ağır üç kişi de yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan sebebi öğrenilemeyen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.