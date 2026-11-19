Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üç yıl önce fırtınada askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler isimli geminin 12 mürettebatı anıtta yaşatılıyor. Facianın yıl dönümünde törende buluşan mürettebatın aileleri gözyaşı döktü.

Kdz. Ereğli'de 19 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen fırtınada Rusya'nın Temruk limanından İzmir'e yük taşımak isterken askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler Gemisi'nde hayatını kaybeden 12 denizci için Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından geçen yıl yaptırılan anıtta anma töreni düzenlendi.

12 denizcinin ismi yer alıyor

Kaptan Cemal Turan, 2. Kaptan Hıfzı Turhan, Baş Makinist Veli Özel, 2. Makinist Göksel Özel, Usta Makinist Cüneyt Aygen, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Usta Gemici Satılmış Uslu, Usta Gemici İsmail Kaptan, Gemici Mustafa Nacar, Güverte Sorumlusu Tamer Özer, Yağcı Ömer Hebip ve Aşçı Metin Usta'nın isimlerinin yazılı olduğu anıtın önünde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Katılımcılar anıtın önüne karanfiller bırakarak denizcileri andı. Törende konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Bugün 19 Kasım 2023 tarihinde yaşadığımız büyük felakette Kafkametler Gemisi'yle birlikte Karadeniz'in derinliklerinde kaybettiğimiz 12 denizcimizi anmak ve dualarla birlikte yad etmek için bir araya geldik. Aradan geçen zamana rağmen o sabah yaşadığımız felaketi ve yitirdiğimiz canları unutmadık. Unutmayacağız. O gün yalnızca bir gemi batmadı. 12 insanımızın hayatı, 12 ailenin hayalleri yarım kaldı" şeklinde konuştu.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, 12 denizcinin Kafkametler Gemisi'nde Karadeniz'de hayatını kaybettiğine vurgu yaptı. Yılmaz, "Doğum gibi hiç şüphesiz ölüm de haktır. Ve insanın kaderidir. İlahi takdire bir şey diyemiyoruz. Bunda bizi kedere gark eden daha çok üzüntüye boğan hadise hiç şüphesiz 7 kahraman denizcimizin naaşına ulaşılamamış olmamız. Eğer onların da naaşları bulunmuş olsaydı, bunu çok arzu eder çok murad ederdik. Aileleri mezarlarına arada gider Fatih okur, su döker, çiçek ekerlerdi. Bu durum bizi işin doğrusu derinden yaralıyor. Allah bir daha bu tür acıları yaşatmasın diyorum. Tüm şehitlerimize, denizcilerimize Rabbimden rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, yapılan duaların ardından helva ikramı ile son buldu.