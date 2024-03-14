Kağıthane Belediyesi Ramazan Etkinlikleriyle Vatandaşlara Unutulmaz Anlar Yaşatıyor - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi Ramazan Etkinlikleriyle Vatandaşlara Unutulmaz Anlar Yaşatıyor

Kağıthane Belediyesi Ramazan Etkinlikleriyle Vatandaşlara Unutulmaz Anlar Yaşatıyor

Kağıthane Belediyesi, Ramazan-ı Şerif boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleriyle çocuklara ve vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatılıyor. İftar saatinde vatandaşlara çorba dağıtımlarına başlandı.

14.03.2024 15:56  Güncelleme: 16:01
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Kağıthane Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif boyunca, kutlu ayın manevi iklimine uygun pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleriyle de çocuklara ve vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıldı.

Kağıthane Belediyesi, Ramazan-ı Şerif boyunca pek çok etkinliği meraklılarıyla buluşturacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kağıthane Meydanı'nda hazırlanan Ramazan etkinlik alanında, ilçe sakinleri bir araya geliyor. İftardan sonra soluğu etkinlik alanında alan Kağıthaneliler için Ramazan akşamları söyleşiler, dinletiler ve geleneksel eğlencelerle geçiyor. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihad, İbrahim Sadri gibi isimler vatandaşlarla buluşacak. Etkinlik ajandasını internet sitesi üzerinden paylaşan Kağıthane Belediyesi, çocukları da unutmadı. Merkez Meydanı'ndaki etkinliklerin dışında her gün farklı bir mahallede çocuklara özel programlar yapılıyor. İftardan önce düzenlenen etkinliklerle çocukların Ramazan'ı en güzel şekilde hatırlaması amaçlanıyor. Orta oyunu, meddah, Karagöz-Hacivat, ateş gösterileri, palyaçolar, maskotlar, yarışmalar ve çocuk şarkılarından oluşan konserlerle çocuklara unutulmaz anlar yaşatılıyor.

İftar saatinde vatandaşlara çorba dağıtımlarına başlandı

Ayrıca Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde yeni kültür merkezinde gerçekleşen iftar programlarında mülki erkan, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, sanat ve basın camiası, yöre dernekleri, çeşitli kurum ve kuruluşlar misafir ediliyor. Ayrıca mobil iftar aracıyla ilçenin ana arterlerinde, iftar saatinde vatandaşlara çorba dağıtımlarına başlandı. Öte yandan İhtiyaç sahiplerine de Ramazan kumanyaları dağıtıldı.

"Ramazan'ın birlik ve beraberlik iklimini en çok çocuklarımız hissetsinler istiyoruz"

Etkinliklere katılarak Ramazan'ın manevi iklimini her yaştan vatandaşla paylaşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu Ramazan'da da adresimiz yine aynı. Kağıthane Meydanı'ndayız. Ramazan'ın birlik ve beraberlik iklimini en çok çocuklarımız hissetsinler istiyoruz. Her gün çocuklarımıza özel programlarımız olacak. İftar sonraları yetişkinlere özel söyleşi, dinleti ve gösterilerle Kağıthane Meydanı'nı dolduracağız. Aynı semaya el açıp, aynı duaya hep birlikte amin diyeceğiz. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyor, sağlık ve huzurla bayrama kavuşmayı niyaz ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi Ramazan Etkinlikleriyle Vatandaşlara Unutulmaz Anlar Yaşatıyor - Son Dakika

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