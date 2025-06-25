Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları İçin Kayıt Sürecini Başlattı

Kağıthane Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini sporla değerlendirmelerine imkan tanıyan Yaz Spor Okulları için kayıt sürecini başlatıyor. 4-16 yaş grubundaki öğrencilerin katılabileceği programlara başvurular 24 Haziran Salı günü saat 10.00 itibarıyla alınacak.

Toplam 22 farklı branşta düzenlenecek eğitimlerde çocuklar hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen bir yaz dönemi geçirecek. Öğrenciler dilerse iki ayrı branşta birden eğitim alabilecek. Etkinliklerde uzman eğitmenler eşliğinde verilecek derslerle spor sevgisi erken yaşta kazandırılacak. Bu yıl açılacak branşlar arasında; Basketbol, Masa Tenisi, Tenis, Satranç, Futbol, Hentbol, Okçuluk, Boks, Tekvando, Karate, Voleybol, Futsal, Jimnastik, Atletizm, Güreş, Yüzme, Buz Pateni, Wushu, Badminton, Dart, Engelli Yüzme ve Engelli Basketbol yer alıyor. Kayıt işlemleri Yahya Kemal Spor Tesisi ile Hamidiye Spor Tesisi'ne şahsen başvurularla yapılacak. Yüzme branşı için kayıtlar yalnızca kagithane.istanbul adresinden çevrim içi olarak alınacak. Ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, 0212 294 32 32 ve 0212 295 66 11- 12 çağrı merkezlerini arayarak detaylı bilgiye sahip olabilirler. - İSTANBUL