Kağıthane Belediyesi\'nden kentsel dönüşüm atağı

Kağıthane Belediyesi'nin ilçeyi daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yaşam merkezine kavuşturmak amacıyla sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son 7 yılda ilçede yaklaşık bin 300 bina yenilenirken, binlerce vatandaş yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuştu.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 7 bin 200 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilirken, yerine 12 bin yeni konut kazandırıldı. Kentsel dönüşüm hamlesiyle birlikte yaklaşık 45 bin kişi sağlam ve modern yaşam alanlarına kavuştu. Kağıthane Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte ilçenin afetlere karşı hazırlıklı hale gelmesi amacıyla da önemli adımlar attı. İlçedeki afet toplanma alanlarının sayısı 99'dan 175'e çıkarıldı. Afet sonrası toplanma ve geçici barınma ihtiyacına yönelik; yeni otoparklar ve millet bahçeleri hizmete sunuldu.

Son yedi yılda iletişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ilçedeki 992 cadde ve sokakta fiber optik kablolama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Kağıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurularak muhtemel kriz anlarında hızlı koordinasyon hedeflendi. İlçedeki tüm okullarda düzenlenen eğitimlerle de öğrencilere afet bilinci kazandırılmaya devam ediliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ilçeyi geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Hedefimiz depreme dayanıklı, modern ve estetik bir Kağıthane inşa etmek. Bu süreçte sadece konutları yenilemiyor, sosyal yaşam alanlarını da artırıyoruz. Son yedi yılda 60 bin ağaç diktik, 3 yeni meydan kazandırdık, 10 yeni park yaptık ve mevcut parklarımızı yeniledik. Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu ile millet bahçeleri projelerimizle vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları sunduk" dedi. Kağıthane Belediyesi'nin yeni dönemde de kentsel dönüşüm başta olmak üzere çevre, ulaşım ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımlarını sürdüreceği belirtildi. - İSTANBUL