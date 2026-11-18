Kağıthane'nin köklü esnafından, çevresinde sevgi ve saygıyla tanınan 90 yaşındaki Kemal Dirice, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice'nin dedesi olan Kemal Dirice'nin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Hayatı boyunca samimiyeti, güler yüzü ve insanlarla kurduğu sıcak ilişkilerle tanınan Kemal Dirice, Kağıthane'de uzun yıllar boyunca pek çok kişinin sevgisini kazandı. Çevresinde sevilen ve saygı duyulan isimlerden biri olan Dirice, geride kendisini tanıyanların hafızalarında güzel hatıralar bıraktı. Sultan Selim Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kemal Dirice, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Köyü Mezarlığı'na uğurlandı. Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice'nin dedesi olan Kemal Dirice, aynı zamanda iş adamı Murat Dirice ile Osman, Şenol ve Halis Dirice'nin babasıydı. Dirice ailesinin acı kaybı, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.