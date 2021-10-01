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Kahramankazan Belediyesi hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

01.10.2021 12:15
Kahramankazan Belediyesi hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemekten yakacak desteğine, hasta nakilden gıda yardımı ve kişisel bakıma kadar birçok alanda ücretsiz hizmet veriyor.

Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemekten yakacak desteğine, hasta nakilden gıda yardımı ve kişisel bakıma kadar birçok alanda ücretsiz hizmet veriyor.

Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Belediye ekipleri, düzenli olarak ziyaret ettikleri vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Belediye, başvuruda bulunan ya da ziyaretler sırasında talepte bulunan vatandaşlara sıcak yemekten kömür yardımına, gıda yardımından hasta nakil ve kişisel bakıma (berber-kuaför) kadar birçok hizmeti ücretsiz olarak sunuyor. Talepte bulunan vatandaşların evleri ekipler tarafından temizleniyor. Bunların yanı sıra talebe göre çocuk ve yetişkinlere kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası yardımı yapılıyor, çocuklu ailelere bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri de veriliyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine anlaşmalı marketlerden istedikleri malzemeleri alabilmeleri için içerisinde para yüklü gıda kartları veriliyor. Aileler böylece istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Bu hizmetler ekipler tarafından 12 ay 365 gün süresince sağlanıyor. Belediyenin bu hizmetleri hakkında bilgi almak ya da bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar 814 30 31 numaralı telefona başvurabiliyor.

"Asla yalnız bırakmıyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Kahramankazan'ımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Özellikle bizden yardım talebinde bulunan aile ve vatandaşlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız doğrultusunda belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu vatandaşlarımıza dokunduğumuzda yüzlerindeki mutluluğu görmek en büyük sevincimiz oluyor" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan, Kuaför, Kömür, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramankazan Belediyesi hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika
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