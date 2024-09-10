Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın'da Cumhuriyet Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın'da Cumhuriyet Caddesi'ni yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın\'da Cumhuriyet Caddesi\'ni yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın'ın en işlek arterlerinden Cumhuriyet Caddesi'nin asfaltını yenileyerek ilçe merkezinde ulaşım konforunu artırıyor.

10.09.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın'ın en işlek arterlerinden Cumhuriyet Caddesi'nin asfaltını yenileyerek ilçe merkezinde ulaşım konforunu artırıyor. Etaplar halinde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak caddenin yenilenen yüzüyle hizmete sunulması hedefleniyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşım konforunu artırmak için şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın'da da yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Andırın'da çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de ilçe merkezinin en işlek arterlerinden Cumhuriyet Caddesi oldu. İlçe merkezinde konut ve ticaret alanlarına ulaşım sağlayan, araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu caddenin asfaltı yenilenerek bölgede ulaşım konforunun üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Caddede kilit parkeyle kaplı kısım sökülerek sıcak asfaltla kaplanırken kalan kısımlarda deforme olan alanların da asfaltı yenileniyor. Etaplar halinde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Cumhuriyet Caddesi yenilenen asfaltıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için 11 ilçenin tamamında ulaşım yatırımlarının artarak sürdüğü belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi, Yerel Haberler, Andırın, Güncel, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın'da Cumhuriyet Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:51:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın'da Cumhuriyet Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement