Kahramanmaraş'ta Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni 35 uluslararası öğrenci gezdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni 35 uluslararası öğrenci gezdi

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Kahramanmaraş\'ta Afşin\'deki Eshab-ı Kehf Külliyesi\'ni 35 uluslararası öğrenci gezdi
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KSÜ'de öğrenim gören 35 uluslararası öğrenci, bir öğrenci derneğinin gezi programıyla Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler külliyenin tarihi ve manevi değerleri ile mimari yapısı hakkında bilgi aldı; gezinin kültürel etkileşimi artırması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde öğrenim gören 35 uluslararası öğrenci, bir öğrenci derneğinin düzenlediği gezi programı kapsamında Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) eğitim gören 35 uluslararası öğrenci, Afşin'deki tarihi Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezdi. Bir öğrenci derneği tarafından düzenlenen şehri tanıma ve gezi programı kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden Kahramanmaraş'a gelen öğrenciler Afşin'de buluştu. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, bölgenin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin tarihi, manevi değerleri ve mimari yapısı hakkında bilgi aldı.

Şehrin kültürel mirasını tanıtmayı ve farklı kültürler arasında etkileşim sağlamayı amaçlayan gezi programının, uluslararası öğrencilerin Kahramanmaraş'a ve ilçelerine olan ilgisini artırmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşKültür SanatTurizmAfşinYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni 35 uluslararası öğrenci gezdi - Son Dakika
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