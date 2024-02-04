Kahramanmaraş'ta Baykar konteyner kentinde yaşayan çocuklar survivor parkuru yaptı. Parkurda doyasıya eğlenen çocuklar kameralara yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgelerinde kurulan konteynır kentlerde, yaşam devam ediyor.
Kahramanmaraş Baykar konteyner kentin yaşıyan çocuklar survıvor parkuru yaptı. Konteyner kentinde yaşayan çocuklar burada şişelerle, deterjan kutuları ile kasalarla ile yarışma düzenliyor. Yarışmayı izleyen çocuklar parkurları birebir yapmaya çalışıyorlar. Ayrıca Acun Ilıcalıyı'da çok sevdiklerini söyleyen çocuklar Survivor gitmek istediklerini ifade ediyor. Parkurda yarışan çocuklara aileler kenardan destek verdi.
Çocukları destekleyen Neslihan Çınarlıdere, "Derslerden sonra vakit buldukça kendilerine oyun alanı yaptılar. Survivorı severek izliyoruz. Acun bey'i ayrıca çok seviyoruz. Sürekli oynuyorlar" dedi.
"Kendi imkanlarımızla şişelerle, kasalarla yapmaya çalışıyoruz"
Parkurda oynayan Ravza Çınarlıdere, "Devamlı oynuyoruz. Hatta izliyorum. Onların yaptığı parkurları bizde burada yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla şişelerle, kasalarla yapmaya çalışıyoruz. Hatta dans yarışması olmuştu evde kendi kendime danslar ediyorum acaba kazanır mıyım diye. Arkadaşlarımla mutlu bir vakit geçiyorum. Kırmızı takım oluyorum. Bazen mavi bazen kırmızı kazanıyor. Önemli olan dostluk kazansın Acun abiyi çok seviyorum inşallah buraya gelir. Ben oraya çok gitmek istiyorum"
Parkur oyuncusu olan Ayşe Zehra Bekir, "Parkurlarda su şişesi, deterjan kapları bazen çöp kovalarıyla yapıyoruz. Üstünden zıplıyoruz vuruyoruz şişelere. Acun abiyi çok görmek isterim. Ben de oraya çok gitmek istiyorum ve görmek istiyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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