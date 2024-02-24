Kahramanmaraş'ta Berat Kandili Camilerde Kutlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Berat Kandili Camilerde Kutlandı

Kahramanmaraş\'ta Berat Kandili Camilerde Kutlandı

Kahramanmaraş'ta Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Duaların ardından camilerdeki etkinlikler son buldu. Ayrıca namaz sonrası vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.

24.02.2024 20:50
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Kahramanmaraş'ta Berat Kandili camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla başta Abdülhamit Han Camii olmak üzere il genelindeki camilerde program düzenlendi. Yatsı namazı öncesi camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Yatsı namazının ardından yapılan dualarla birlikte camilerdeki etkinlikler son buldu.

Selami Duran Kaya, "Önemli bir gün bugün. Her kandilde gelmeye çalışıyoruz. Zamanında deprem yaşadık onlar için dualarımızı ettik. Elimizden geldiğince depremde sağlıkçı olarak yardım ettik. Ölmüşlerimize dualar ettik" dedi.

Namaz sonrası camilerde vatandaşlara ikramlar dağıtıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Berat Kandili Camilerde Kutlandı - Son Dakika

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