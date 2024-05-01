Kahramanmaraş'ta Vatandaş, Binboğa Dağlarından Çiriş Toplayarak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Vatandaş, Binboğa Dağlarından Çiriş Toplayarak Geçimini Sağlıyor

Kahramanmaraş\'ta Vatandaş, Binboğa Dağlarından Çiriş Toplayarak Geçimini Sağlıyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Cuma Dal, Binboğa Dağlarından topladığı çirişleri satışa sunarak geçimini sağlıyor. Çirişin faydalarını anlatan Dal, şeker hastalığı ve kabızlık gibi sorunlara iyi geldiğini belirtti. Çirişin böreği de yapılarak talep gördüğünü söyleyen Dal, 50 liradan satışa sunduğu çirişleri müşterilerine sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

01.05.2024 17:12
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Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, Binboğa Dağlarından çiriş toplayarak satışını yapıp geçimini sağlıyor.

Afşin ilçesinde 2950 metre yükseklikte ki Binboğa Dağından çiriş topladığını söyleyen Cuma Dal, "Biz çirişleri katırlarla, hayvanlarla dağın yüksek tepelerinden toplayarak getiriyoruz ve halka sunuyoruz" dedi.

Çirişin faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyen Dal, "Afşin'de Binboğa Dağlarında bulunuyor. Yüksek tepelerden toplayıp getiriyoruz. Zorlu bir yolculuktan sonra halkın hizmetine sunuyoruz. Çirişin faydaları çok fazla. Şeker hastalığı, kabızlığa çok iyi gelir. Faydaları saymakla bitmez. Çirişin böreği de yapılıyor. Özellikle böreğini yapmak için gelenler oluyor. Belirli bir kilo da alıp gidiyorlar. Çiriş, karın bittiği yerde başlıyor. Biz kendimiz katırlarla, hayvanlarla dağın yüksek tepelerinden toplayarak getiriyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Şuan 50 liradan satışa sunuyoruz. Gelen misafirlere sunuyoruz ve bu yıl satışı da çok iyi. Müşterilerimizi buraya bekliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Vatandaş, Binboğa Dağlarından Çiriş Toplayarak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Vatandaş, Binboğa Dağlarından Çiriş Toplayarak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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