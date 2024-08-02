Kahramanmaraş\'ta Geleneksel Ağustos Fuarı Heyecanı

Yerel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı hazırlıkları devam ederken vatandaşların fuar heyecanı da artıyor. Kahramanmaraş'ın bir değeri olan Ağustos Fuarı'nın uzun bir aranın ardından yeniden düzenlenecek olması 7'den 70'e tüm vatandaşları sevince boğuyor. Geçmiş dönemlerde düzenlenen fuara katılanlar tekrar hatıralarını tazeleme imkanı bulmanın mutluluğunu yaşarken, ilk kez Ağustos Fuarı'na katılacaklar ise büyük bir merakla fuarın açılacağı günü bekliyor. 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek fuarda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme-içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Geleneksel Ağustos Fuarı'nı büyük bir heyecanla beklediğini belirten esnaf Ahmet Gürdal, "Geleneksel Ağustos Fuarı'na dair çok anım var. Arkadaşlarla birlikte çok fazla giderdik fuara. Günümüz fuarda geçerdi. 20 yıl aranın ardından fuarın yeniden düzenleneceğini duyduk. Hatıralarımızı tazeleme imkanı bulacağız" dedi.

Hasan Yiğit, "Çocukluk ve gençlik zamanımızda Ağustos Fuarı'na çok gittim. Şimdi yeniden düzenlenecek. Açılışını heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

Mustafa Ateş de "Ağustos Fuarı'nın yeniden düzenleneceğini duyunca gözlerim parladı, çok heyecanlandım, gençliğimi hatırladım. Şimdi torunlarımla birlikte gideceğim fuara" dedi.

Bayram Polat Ağustos Fuarı'nın şehrin çok önemli bir değeri olduğunu ifade ederek, "Çevre şehirlerden bile gelenler olurdu. Bütün Kahramanmaraş fuara koşardı. 20 yıl sonra tekrar eski hatıralarımızı yaşama imkanımız olacak. Fuarımız yeniden açılacak, Kahramanmaraş'ımız çiçek gibi olacak" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ