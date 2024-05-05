Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: Kaçak İlaç ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: Kaçak İlaç ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin yaptığı operasyonda kaçak ilaç ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 31 kaçak ilaç, 3 bin 850 reçetesiz ilaç ve 140 uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

05.05.2024 22:10
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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polisin yaptığı operasyonda kaçak ilaç ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçu çerçevesinde operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda satışı yasak olan 31 kaçak ilaç, 3 bin 850 reçetesiz ilaç ile 140 uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. Y.B. ve E.N. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: Kaçak İlaç ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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