Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: Kaçak İlaç ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polisin yaptığı operasyonda kaçak ilaç ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçu çerçevesinde operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda satışı yasak olan 31 kaçak ilaç, 3 bin 850 reçetesiz ilaç ile 140 uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. Y.B. ve E.N. gözaltına alındı.