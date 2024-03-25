Kahramanmaraş'ta konteyner yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta konteyner yangını kontrol altına alındı

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Kahramanmaraş'ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 18 konteyner kullanılamaz hale geldi.

25.03.2024 00:04  Güncelleme: 00:12
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Kahramanmaraş'ta 400 işçinin kaldığı konteynerdeki yangın söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 18 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 33 arasöz ve 53 personel ile müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangında 18 yatakhane tipi konteyner zarar gördü. Bölgede toplam 100 konteyner olduğu ve 400 işçinin kaldığı öğrenildi.

İnşaat işçisi Nedim Günay, "İlk önce küçük bir alevdi, söndürmeye çalıştık ancak söndüremedik. Canımızı kurtardık, insanların elbiseleri ve konteynerde zarar oluştu" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise, yangının hemen ardından alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Ünlüer yaptığı yazılı açıklamada, "Şehrimize geçmiş olsun. TOKİ konutlarımızda çalışan işçilerimizin kaldığı konteynerlerde bu akşam üzeri bir yangın çıktı. Şu an itibarıyla yangın bölgesindeyiz, çok şükür yangında herhangi bir can kaybının olmadığını tespit ettik. Panik yapmaya gerek yok. Şu anda yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. İşçi arkadaşlarımızın kalacak yerlerini ayarlamak üzere arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdim. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar ama bu daha detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra anlaşılacaktır. Tekrar ifade etmek istiyorum herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Çalışanlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş\'ta konteyner yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta konteyner yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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