Kahramanmaraş'ta metruk binada göçük

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta metruk bir binada göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Ekmekçi Mahallesi'ndeki metruk ve ahşap bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ikametin bir kısmında göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevke dildi. Yapılan inceleme de her hangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi. Olay sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak alan girişi kapattı.