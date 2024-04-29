Kahramanmaraş'ta bir vatandaş yabani hayvanları korkutmak için cansız manken yaptı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta bir vatandaş yabani hayvanları korkutmak için cansız manken yaptı

Kahramanmaraş\'ta bir vatandaş yabani hayvanları korkutmak için cansız manken yaptı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir vatandaş, tarlasına zarar veren yabani hayvanları korkutmak için atık malzemelerden giysi ve araçları sopalara takarak cansız bir manken yapmış ve bunu dere kenarına yerleştirmiştir. Bu yöntem, fotoğrafçıların ilgi odağı olmuştur.

29.04.2024 14:01
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Kahramanmaraş'ta bir vatandaş yabani hayvanları korkutmak için cansız manken yaptı.

Göksun ilçesi Payamburnu köyündeki bir vatandaş tarlalarına zarar veren yabanı hayvanlardan kurtulmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Vatandaş atık malzemelerden giysi, farklı araç ve gereçleri sopalara takıp cansız manken yapıp bunu dere kenarına koyarak yabani hayvanların korkup tarlasına gelmesinin önüne geçti. Bu durum ise fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta bir vatandaş yabani hayvanları korkutmak için cansız manken yaptı - Son Dakika

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