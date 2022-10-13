Kahramanmaraş yerel: Afşin'de 40 yıl süren tapu sorunu çözüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş yerel: Afşin'de 40 yıl süren tapu sorunu çözüldü

13.10.2022 11:38
Kahramanmaraş yerel: Afşin'de 40 yıl süren tapu sorunu çözüldü

Edinilen Kahramanmaraş gelişmesine göre Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'de ilk apartmanların yapıldığı Yeşilevler bölgesindeki 40 yıllık tapu sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'de ilk apartmanların yapıldığı Yeşilevler bölgesindeki 40 yıllık tapu sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Taşkale ile birlikte basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 504 kişinin tapularına kavuşacağını ifade etti. Güven, "Yeşilevler bölgesinde 40 yıllık bir tapu sorunu vardı. Gece kondu önleme bölgesinde kentsel dönüşümü sağlamak için güzel bir proje yapılmıştı. Afşin'in ilk apartmanları o bölgede yapılmış ve vatandaşlarımız uygun şartlarda daire sahibi olmuşlardı. Fakat geldiğimiz süreçte mülkiyet soruları ve kamulaştırma sorunları nedeniyle hak sahiplerine dairelerin tapuları verilememişti. Bu bölgedeki tapı sorunu Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi ile birlikte çözüme kavuşturmak için çalışmaya başladık. Arşiv araştırmaları yapıldı ve daha önce davaya sunamadığımız belgeleri gün yüzüne çıkarttık. Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanımız Mehmet Taşkale ve ekibi tarafından dava takibi yapıldı" dedi.

Afşin'in kronik probleminden birinin daha çözüme kavuşturulduğuna değinen Güven, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz süreçte çok şükür yaklaşık 62 dönümlük bir arazide 358 daireyi kapsayan bir bölümün sorunları çözdük. Bunların bir kısmını 2018'de çözmüştük ve hak sahiplerine tapularını vermiştik. Geldiğimiz süreçte de geri kalan 31 dönümlük kısmın sorunlarını çözdük ve tapu verecek aşamaya getirdik. Kooperatif başkanı ve yönetimine olağanüstü gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah 358 hak sahibine Kasım ayı içerisinde tapularını takdim edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun."

Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Taşkale de, Afşin Belediyesiyle işbirliğiyle 30 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Taşkale, "1993 yılında projelendirilen bir süreç günümüze kadar devam etti. Evlerine oturan fakat tapularını alamayan vatandaşlarımız bu günü bekliyordu. Kooperatif olarak 104 tane dubleks yatay kat mülkiyetini, 504 tane üyemizin tapularını hazır hale getirmiş olduk. Bunun yanı sıra iki adette cami inşa ettik ve hazineye tahsisleri yapıldı. Bu süreçlerde bizlerden desteklerini esirgeyemem Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'taki tapu sorunu belediye ile kooperatif işbirliğiyle çözüldü Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'taki tapu sorunu belediye ile kooperatif işbirliğiyle çözüldü
Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Güven, Mehmet Taşkale, Taşkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş yerel: Afşin'de 40 yıl süren tapu sorunu çözüldü - Son Dakika

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