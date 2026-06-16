Kahta Devlet Hastanesi\'ne 5 Yeni Uzman Doktor Atandı

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'ne Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Kardiyoloji branşlarında 5 yeni uzman doktor atandı.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen Kahta Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan uzman hekimler hasta kabulüne başladı. Yeni atamalarla birlikte ilçede sağlık hizmetlerine erişimin daha hızlı ve etkin hale gelmesi hedefleniyor.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yapılan atamalarla hekim kadrosunun güçlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve başlayan uzman doktorlarımızın hastanemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN