Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kahveciler Odası Başkanı Tahir Akcan, sabah mesaisine başlayan öğretmenlere günün ilk çaylarını ücretsiz olarak ikram etti.

Tavşanlı Kahveciler Odası Başkanı Tahir Akcan, eğitim camiasına yönelik anlamlı bir jestte bulundu. Sabahın erken saatlerinde iş yerini açan Akcan, okullarına gitmek üzere yola çıkan ve kıraathaneye uğrayan öğretmenlere sabahın ilk çaylarını ücret almadan ikram ederek güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tavşanlı Kahveciler Odası Başkanı Tahir Akcan, öğretmenlerin toplumdaki yerine ve değerine vurgu yaptı. Gelecek nesillerin mimarı olan eğitimcilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Akcan, "Öğretmenler bizim her şeyimiz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Sabahın ilk çayını onlara ikram ederek küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak istedik. Tüm öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.