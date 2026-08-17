Kalaycılığın Son Temsilcisi: Ramazan Kalaycı - Son Dakika
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Kalaycılığın Son Temsilcisi: Ramazan Kalaycı

Kalaycılığın Son Temsilcisi: Ramazan Kalaycı
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50 yıldır kalaycılık yapan Ramazan Kalaycı, mesleğin geleceğinden endişe ediyor ve çırak yetişmiyor.

Dede ve baba mesleği olan kalaycılığı 50 yıldır aralıksız sürdüren dördüncü kuşak kalaycı ustası Ramazan Kalaycı, meslekte çırak yetişmemesinden dert yanarak, bu zanaatın son temsilcilerinden olduğuna dikkat çekti.

Küçük yaşlarda dedesinin ve babasının yanında köyleri dolaşarak mesleğe adım atan 66 yaşındaki Ramazan Kalaycı, ilerleyen yaşına rağmen ateşin başında ter dökmeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen kalaycılığın zorluklarını ve inceliklerini anlatan Kalaycı, yeni neslin el emeği gerektiren bu işlere ilgi göstermediğini ifade etti.

"Biz bu mesleğin son kuşağıyız"

Ailesinden devraldığı mirası yaşatmaya çalıştığını belirten Ramazan Kalaycı, "Dedemin ustasından başlayıp bugüne kadar gelerek, ben dördüncü kuşak olarak bu işi devam ettiriyorum. Küçüklüğümde kap sürterek, köyleri dolaşarak yapmaya başladım. Yaşım 66, yaklaşık 50 yıldır ateşin başındayım. Ancak yeni usta yetişmiyor, çıraklığa hiç talep yok. Şimdikiler bu işlere pek yönelmiyor, içlerinde heves veya merak yok. Biz de mesleği bıraktığımızda gerisi yok. Bu nedenle biz bu mesleğin son kuşağıyız" dedi.

"Bakırın kalayı oldukça uzun süre dayanır"

Bakır kapların geçmişlere dayanan bir gelenek olduğunu altını çizerek, kalaylama zamanının nasıl anlaşılacağı hakkında bilgiler veren Kalaycı, "Bakır; çayda, yemeklerde ve her türlü kullanımda çok sağlıklı bir malzemedir. Peygamberlerimizin zamanından günümüze kadar süregelen bir gelenektir. Bakırın tabanından kırmızılık, yani bakır rengi çıkmaya başladığında veya 'göverme' dediğimiz renk değişimleri olduğunda kalay zamanı gelmiş demektir. Eskiden köylüler her sene, kalaylatırdı ancak şimdi durum öyle değil. Eğer temiz ve özenli kullanılırsa, bakırın kalayı oldukça uzun süre dayanır" şeklinde konuştu.

"Gurbetçi vatandaşlarımız bakırları daha çok seviyor"

Eski bakır eşyaların daha çok gurbetçiler tarafından tercih edildiğini dile getiren Ramazan Kalaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gurbetçi vatandaşlarımız bakırları daha çok seviyor. Anne baba yadigarı veya hatırası olan eşyaları getirip yaptırıyor ve değerlendiriyorlar. Bu eski hatıra bakırları şark köşesi amacıyla veya günlük kullanım amacıyla yaşatıyorlar. Bakır bu açıdan çok değerli bir malzemedir."

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalaycılığın Son Temsilcisi: Ramazan Kalaycı - Son Dakika

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