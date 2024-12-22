Eskişehir'de vefat eden hüsn-i hat ve kaligrafi sanatçısı Özdemir Şenova toprağa verildi.
Hüsn-i hat ve kaligrafi sanatını yaşatan sayılı ustalardan birisi olan Özdemir Şenova, bu sabah saat 05.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ülkenin önemli sanatçıları arasında yer alan Şenova'nın vefatı yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Şenova'nın cenazesi, Keskin Mahallesi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Keskin Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Kaligrafi Ustası Özdemir Şenova Vefat Etti - Son Dakika
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