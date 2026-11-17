Kalp krizi geçiren Dilovası Belediyesi çalışanı Gültekin toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilovası Belediyesi Basın Yayın biriminde görevli Sebahattin Gültekin (54), kalp krizi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gültekin'in cenaze namazı Diliskelesi Merkez Camisi'nde kılınarak toprağa verildi.
Kocaeli'de Dilovası Belediyesi Basın Yayın biriminde görev yapan Sebahattin Gültekin (54), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Sebahattin Gültekin, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gültekin için bugün öğle namazını müteakip Dilovası Diliskelesi Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediyesi eski başkanı Hamza Şayir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın yanı sıra mesai arkadaşları, gazeteciler, ailesi ve yakınları katıldı.
Cenaze namazının ardından Sebahattin Gültekin, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
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