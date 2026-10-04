Kalp kriziyle ölen iş adamı Akdoğan\'ın cenaze namazına Kaynaşlı\'da 5 bin kişi katıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş adamı Yusuf Akdoğan, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yol üzerinde dinlenme tesisleri olan iş adamı Yusuf Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Akdoğan için Kaynaşlı'da kılınan cenaze namazına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Akdoğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.