Fındıklı Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Gerçekleşen "Haklar Sempozyumu" Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

(RİZE) - Fındıklı'da Kamuculuk ve Kent Hakkı başlıklı sempozyumun ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, kamuculuğun bir reform programı değil, kolektif ve örgütlü bir mücadele hattı olduğu belirtilerek, halkçı bir siyasetle ve ortak mücadeleyle yeniden kurulabileceği ifade edildi.

Fındıklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde, hafta sonu düzenlenen "Kamuculuk ve Kent Hakkı" başlıklı sempozyum, alanlarında yetkin 15 akademisyen ve konuşmacının katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren sempozyumda kamuculuk, kent hakkı, kentsel direnişler ve müşterekler ekseninde kapsamlı tartışmalar yürütüldü.

Sempozyum kapsamında kamuculuğun tarihsel ve kavramsal temelleri, devletçilik ve kamuculuk ilişkisi, kamu yönetimi ve hizmetlerde kamuculuk, temel kent haklarına kamucu yaklaşım, yerel yönetimler, kentsel direnişler ve müşterekler başlıklarından oluşan altı oturum gerçekleştirildi. Açılış oturumu ve forum bölümünde ise kamuculuğun güncel politik ve pratik tartışma alanları, katılımcıların ve Fındıklı halkının deneyimleriyle birlikte ele alındı.

Sempozyumun ardından yapılan değerlendirmeleri ve ortaklaşmaları içeren sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Kamuculuk ve kent hakkı çok boyutlu olarak ele alındı

Sonuç bildirgesinde, 21. yüzyılda dünya genelinde emekçi sınıfların temel gündemlerinden birinin kamuculuk tartışmaları olduğu vurgulandı. Neoliberal birikim rejimi altında kamunun maddi ve kurumsal olarak aşındırılmasına karşı, Türkiye'de kamuculuğun yeniden yükselen bir mücadele hattı haline geldiği ifade edildi.

Kamuculuğun mülkiyet ilişkilerine müdahale eden, piyasayı sınırlandıran, toplumsal ihtiyaçları esas alan ve emekçilerin karar süreçlerine katılımını örgütleyen toplumsal ve politik bir içerik olarak tanımlanan bildirgede, bu mücadelenin müşterekler, kooperatifler, yerel yönetimler ve devletin yeniden örgütlenmesi gibi çok katmanlı bir çerçevede ele alınması gerektiği belirtildi.

Kamunun tasfiyesine karşı yeniden kamucu yapılanma

Bildirgede, kamuculuğun tasfiyesinin kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması, güvencesiz istihdamın yaygınlaşması ve sosyal politikaların piyasa mantığına terk edilmesiyle ilerlediği tespiti yapıldı. Yeniden kamucu bir yapılanmanın ise güvenceli istihdamın sağlanması, hizmetlerin piyasadan geri alınması, yerel yönetimlerde katılımcı ve demokratik mekanizmaların güçlendirilmesi ve sosyal politikaların hak temelli biçimde yeniden kurulmasıyla mümkün olacağı vurgulandı.

Kent hakkı ve kamucu belediyecilik

Kamuculuğun temel bileşenlerinden biri olarak ele alınan kent hakkı; mekanın kullanımına dair teknik bir mesele değil, yaşamın ve kentlerin kime ait olduğuna dair politik bir mücadele alanı olarak tanımlanan bildirgede, kent hakkının ancak örgütlü yerel mücadelelerle, kamusal mekanların savunulmasıyla ve kamucu belediyecilik pratikleriyle kazanılabileceği ifade edildi ve bu mücadelelerin savunmacı değil, kurucu bir nitelik taşıdığına dikkat çekildi.

Kentlerde kamusal hizmetlerin niteliğinin, bu hizmetleri üreten emekçilerin çalışma koşullarıyla doğrudan ilişkili olduğu belirtilerek; kamucu belediyeciliğin emekçiler için güvenceli, insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını esas alması gerektiği vurgulandı. Sendikal örgütlenme ve emekçilerin demokratik katılım mekanizmalarının, bu sürecin temel unsurları olduğu ifade edilen sonuç bildirgesinde, bugün meselenin yalnızca hakları savunmak değil, hakları yeniden kazanmak olduğu bir kez daha vurgulandı.

Kamuculuğun bir reform programı değil, kolektif ve örgütlü bir mücadele hattı olduğu belirtilen bildirgede, kamuculuğun halkçı bir siyasetle ve ortak mücadeleyle yeniden kurulabileceği ifade edildi.

Fındıklı'dan yükselen deneyimin, mümkün olanın sınırlarını zorladığına dikkat çekilen bildirge, "Bugün iyisini, yarın daha iyisini, ertesi gün çok daha iyisini başaracağız" ifadeleriyle son buldu.