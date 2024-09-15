Kandil Geleneği Yeşil Camii'de Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Kandil Geleneği Yeşil Camii'de Kutlandı

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İnegöl Belediyesi, Mevlid Kandili'nde Yeşil Camii'de bin kişilik helva ikramında bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlarla bir araya gelerek kandil tebriklerinde bulundu.

15.09.2024 09:55  Güncelleme: 09:59
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Kandil geleneği Yeşil Camii'de devam etti

BURSA - İnegöl Belediyesi, Mevlid Kandili nedeniyle yatsı namazı sonrası Yeşil Camii'de helva ikramında bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban da burada vatandaşla bir araya gelerek kandillerini tebrik etti.

Kandil gecelerinde İnegöl'ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi'nin helva ikramları, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili'nde de devam etti.

Bin kişilik helva ikramı yapıldı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyet ile birlikte Yeşil Camide yatsı namazı çıkışında katıldığı helva ikramları sırasında vatandaşların kandilini tebrik etti. Bin kişilik helva dağıtılan ikramlar sonrası Başkan Alper Taban mahalledeki vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

"Kandil geleneğimizi sürdürüyoruz"

Bin kişilik helva dağıtılan ikramlar sonrası açıklama yapan Başkan Alper Taban, "İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlid Kandili'nde de geleneğimizi sürdürerek helva ikramında bulunduk. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun, rabbim ibadetlerimizi kabul etsin inşallah" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kandil Geleneği Yeşil Camii'de Kutlandı - Son Dakika

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