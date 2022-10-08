Kandilde camiler dolup taştı - Son Dakika
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Kandilde camiler dolup taştı

08.10.2022 12:57

Kandilde camiler dolup taştı Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlit Kandili'nde Bursalılar özellikle selatin camilerine akın ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kandili Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Kandilde camiler dolup taştı

BURSA - Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlit Kandili'nde Bursalılar özellikle selatin camilerine akın ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kandili Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte yaşadı. Başkan Aktaş, kandil programının ardından vatandaşlara süt ve akide şekeri ikram etti.

Bursalılar Mevlit Kandili nedeniyle Ulu Cami, Emirsultan, Yeşil, Yıldırım Beyazıt başta olmak üzere kentteki selatin camilerine adeta akın etti. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü tüm yurtta ve İslam aleminde olduğu gibi Bursa'da da birlik, beraberlik ve heyecan içinde kutlandı. Camilere akın eden Bursalıları böylesi önemli bir gecede Büyükşehir Belediyesi de yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Cami başta olmak üzere selatin camisinde mevlit programının ardından süt ve akide şekeri ikramı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile birlikte bu kutlu geceyi Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte geçirdi. Başkan Aktaş, mevlit programının ardından cami dışında sohbet edip, kandillerini kutladığı vatandaşlara süt ve akide şekeri ikram etti. Her Mevlit Kandili'nde olduğu gibi bu kandilde de Bursa'da kandil güzelliklerin hakim olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Tabi her Mevlit Kandili'nde olduğu gibi yine camilerimiz dolu dolu. Kandil sonrasında süt ve akide şekeri ikramında bulunduk. Ben herkese hayırlı kandiller diliyorum. Kandil ilimize, ülkemize, İslam alemine hayırlar getirsin. Bu kandil, birliğimize, beraberliğimize, ülkemizin güçlülüğüne vesile olsun" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kandilde camiler dolup taştı - Son Dakika

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