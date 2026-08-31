Su ürünleri av sezonu Kefken’de "Vira Bismillah" diyerek açıldı - Son Dakika
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Su ürünleri av sezonu Kefken’de "Vira Bismillah" diyerek açıldı

Su ürünleri av sezonu Kefken’de "Vira Bismillah" diyerek açıldı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Limanı'nda 2026-2027 su ürünleri av sezonu açılış programı düzenlendi. Törende balıkçılara bereketli ve kazasız sezon temennisinde bulunuldu, denize ağ atıldı ve dua edildi. Vali Aktaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da balıkçılara destek mesajları verdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Kefken Limanı'nda gerçekleştirilen programda balıkçılara bereketli ve kazasız bir sezon temennisinde bulunuldu.

Kefken Limanı'nda gerçekleştirilen Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı, balıkçılar ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Yeni sezon öncesinde limanda bir araya gelen balıkçılara "Rastgele" dileklerinde bulunulurken, denizlerdeki balık popülasyonunun korunması, sürdürülebilir avcılık ve balıkçıların çalışmalarına yönelik mesajlar verildi. Konuşmaların ardından tekneden denize ağ atıldı, programın sonunda ise yeni av sezonunun bereketli ve kazasız geçmesi için dua edildi.

"Bizim varlık sebebimiz hizmet etmek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sezonun bereketli geçmesini temenni ederek, "Bereket için bir aradayız, bereket duası için bir aradayız. Emek verdik, vermeye de devam edeceğiz; bu bizim işimiz zaten. Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, devletin tüm kurum ve kuruluşları halk için var. Bizim varlık sebebimiz hizmet etmek. Kamu kurumları, kuruluşları, bütün bu teşkilatlar millete hizmet etmek için var. Onun için kendimize de bunu sürekli hatırlatarak diyoruz ki, 'Sadece hizmet ediyoruz. Başkanlık ve diğer makamlar, halka ağalık, paşalık, beylik yapmanın makamları değil; hizmet etmenin makamları. 'Millete hizmet etmek vardır, millete efendilik yoktur.' Bizler bu belediyeleri yönetmeye talip olduğumuzda sizlere, 'Biz bunu iyi yönetiriz, emaneti bize teslim edin' dedik. Emaneti teslim ettiniz, biz de emanetin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Balıkçı esnafımızın yanındayız"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasına "Vira Bismillah" diyerek başladı. Balıkçılığın zor ve sabır isteyen mesleklerden biri olduğunu belirten Aktaş, "Vatandaşımızın balık ihtiyacını karşılarken gece gündüz demeden, fırtına demeden, soğuk demeden çaba sarf ediyorsunuz. Memleketin üretimine katkıda bulunuyorsunuz. Bizler de devlet olarak Liman Başkanlığımız, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz ve tüm kurumlarımızla balıkçı esnafımızın yanındayız. Sadece denetleyen, ceza yazan olarak değil; gözeten, dostane rehberlik eden, zoru paylaşan bir kamu anlayışıyla arkadaşlarımız sizlerin yanındadır. Bu yolda hepimiz beraberiz. Ağların büyüklüğü ve ölçüsü başta olmak üzere getirilen kurallar balık popülasyonunun devamı ve sürekliliği için konulmuş kurallar. Bunlara uyarak denizdeki dengeyi hep birlikte koruduğumuzda, 'Balık yok' diye şikayetlerimizin de en aza ineceğini temenni ediyorum" dedi.

Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Alıcı, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, siyasi partilerin il başkanları ve yöneticileri, kurum müdürleri, oda ve kooperatif başkanları, muhtarlar, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kandıra, Kocaeli, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Su ürünleri av sezonu Kefken’de 'Vira Bismillah' diyerek açıldı - Son Dakika

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