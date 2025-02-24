Kanyondaki Oyuktan Gelen Köpek Sesleri Endişe Yarattı - Son Dakika
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Kanyondaki Oyuktan Gelen Köpek Sesleri Endişe Yarattı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Değirmendere Kanyonu'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir oyuktan gelen köpek sesleri üzerine yetkililere haber verdi. Ekipler, anne köpek ve yavrularını buldu ve doğal ortamlarında bıraktı.

24.02.2025 23:20
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Kanyondaki oyuktan gelen köpek sesleri endişelendirdi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Değirmendere Kanyonu'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, kanyon içinde bir oyuktan gelen köpek seslerini duyunca endişelenerek yetkililere haber verdi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, anne köpek ve yavrularının kendilerine bir yaşam alanı oluşturduğu tespit edildi.

Menteşe ilçesindeki Değirmendere Kanyonu'nda yürüyüş yaparken bir oyuktan gelen köpek seslerini duyan vatandaşlar, durumu AFAD ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla ulaşan Muğla NAK Arama Kurtarma ekibi ve Menteşe Belediyesi barınak görevlileri, köpeklerin bulunduğu noktaya ulaşmak için çalışma başlattı. Zorlu arazi şartlarına rağmen sesin geldiği oyuk tespit edilirken, yapılan incelemede yavru köpeklerin dar ve uzun bir oyuğun içinde oldukları belirlendi. İnsan girişinin mümkün olmadığı oyukta, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu ve anneleri tarafından beslendikleri tespit edildi. Ekipler, yavru köpeklerin oyuk içinde doğal bir yuva oluşturduklarını ve genel durumlarının iyi olduğunu belirleyerek, onları doğal ortamlarında bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kanyondaki Oyuktan Gelen Köpek Sesleri Endişe Yarattı - Son Dakika

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