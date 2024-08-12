Kapadokya Havalimanı Temmuz Ayında 74 Bin 527 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kapadokya Havalimanı Temmuz Ayında 74 Bin 527 Yolcuya Hizmet Verdi

Kapadokya Havalimanı Temmuz Ayında 74 Bin 527 Yolcuya Hizmet Verdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında Kapadokya Havalimanı'nda toplam 74.527 yolcuya hizmet verildi.

12.08.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Havalimanı Temmuz ayında 74 Bin 527 yolcuya hizmet verdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kapadokya Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 74.120, dış hat yolcu trafiği 407 oldu. Böylece temmuzda toplam 74.527 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Kapadokya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1.726, dış hatlarda 20 olmak üzere toplamda 1.746'ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 822 ton oldu.

7 aylık (ocak-temmuz) dönemde ise Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 398.187, uçak trafiği 8.964, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4.022 ton olarak gerçekleşti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapadokya Havalimanı Temmuz Ayında 74 Bin 527 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
22:41 Taraftarlar küplere binecek Abdullah Avcı’dan istifa sorusuna bomba cevap Taraftarlar küplere binecek! Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna bomba cevap
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
20:58 Mersin’de yol verme kavgasında kan aktı: 3 ölü, 5 yaralı Mersin'de yol verme kavgasında kan aktı: 3 ölü, 5 yaralı
20:22 Derenin karşısına geçmek isteyen imamın imdadına belediye ekipleri yetişti Derenin karşısına geçmek isteyen imamın imdadına belediye ekipleri yetişti
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 14:02:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya Havalimanı Temmuz Ayında 74 Bin 527 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement